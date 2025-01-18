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12:05, 18 января 2025Мир

Двое судей стали жертвами стрельбы у Верховного суда Ирана

IRNA: Стрельба произошла у Верховного суда Ирана, жертвами стали двое судей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olenaduygu / Shutterstock / Fotodom  

Стрельба произошла у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами стали двое судей. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Агентство уточняет, что еще один человек получил ранения. Подробности случившегося не приводятся, был ли задержан стрелявший, неизвестно.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что жертвы покушения отвечали за дела о терроризме и шпионаже.

Ранее стало известно, что в США испугались терактов на инаугурации Трампа. Опасения правоохранителей вызывают те экстремисты, что недовольны победой Трампа, так как они могут воспринять теракт как последнюю возможность помешать его вступлению в должность главы государства.

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