Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 18 января 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о мести ВСУ мирным жителям ЛНР

Марочко сообщил, что ВСУ в боях под Кременной обстреливают мирное население
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои в окрестностях Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Украинские военные из-за «своего бедственного положения» умышленно обстреливают местных жителей. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, «горячие точки» находятся в районах населенных пунктов Терны, Колодези, Ямполовка. Активная фаза боевых действий наблюдается в Торском, в Серебрянском лесу, а также в районе Белогоровки.

«Сейчас вся западная часть и юго-запад Кременной громыхают. Это как раз объясняет то, что противник от своего бедственного положения пытается просто отомстить мирному населению, намеренно открывая огонь по мирным жителям», — высказался Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о сроках увеличения социальных выплат и пенсий

      Марочко рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

      Канадский экс-министр с украинскими корнями выдвинется в премьер-министры

      В Киеве раздались новые взрывы

      Дэвид Линч перед смертью дал необычный совет Зеленскому

      Подмосковную чиновницу задержали по подозрению в коррупции

      Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

      Названы требующие срочного обращения к врачу симптомы гриппа

      В Киеве раздались взрывы

      Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше