Марочко сообщил, что ВСУ в боях под Кременной обстреливают мирное население

Вооруженные силы (ВС) России ведут ожесточенные бои в окрестностях Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Украинские военные из-за «своего бедственного положения» умышленно обстреливают местных жителей. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, «горячие точки» находятся в районах населенных пунктов Терны, Колодези, Ямполовка. Активная фаза боевых действий наблюдается в Торском, в Серебрянском лесу, а также в районе Белогоровки.

«Сейчас вся западная часть и юго-запад Кременной громыхают. Это как раз объясняет то, что противник от своего бедственного положения пытается просто отомстить мирному населению, намеренно открывая огонь по мирным жителям», — высказался Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории ЛНР.