Миллионеры начали массово покидать одну страну

The Times: Каждые 45 минут Великобританию покидает один долларовый миллионер

Рекордное число миллионеров покинуло Соединенное Королевство с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.

Массовый отток миллионеров наблюдается с приходом к власти премьер-министра Кира Стармера, на фоне того, что в Великобритании растет обеспокоенность по поводу того, что налоговые планы лейбористов «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Причиной такого развития событий стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. Как следствие, последний британский завод по производству синтетического этанола в Грейнджмуте закрылся из-за убыточности.