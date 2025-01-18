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05:25, 18 января 2025Экономика

Миллионеры начали массово покидать одну страну

The Times: Каждые 45 минут Великобританию покидает один долларовый миллионер
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jaanus Jagomägi / Unsplash

Рекордное число миллионеров покинуло Соединенное Королевство с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.

Массовый отток миллионеров наблюдается с приходом к власти премьер-министра Кира Стармера, на фоне того, что в Великобритании растет обеспокоенность по поводу того, что налоговые планы лейбористов «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Причиной такого развития событий стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. Как следствие, последний британский завод по производству синтетического этанола в Грейнджмуте закрылся из-за убыточности.

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