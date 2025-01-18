Министр обороны ФРГ призвал не разглашать часть гарантий безопасности для Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны запада не раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня. Об этом он рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По мнению Писториуса, детали не стоит разглашать, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах. Он призвал не выносить конкретные решения «на публику», ведь в ином случае Россия будет точно знать, что беспокоит Украину и ее союзников, и сможет «на этом строить переговорную стратегию».
Писториус также прокомментировал возможные планы по отправки немецких военнослужащих на Украину в качестве миротворцев в случае заключения соглашения о прекращении огня. «Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность», — сказал министр. При этом он отметил, что сначала нужно решить, как именно можно обеспечить нужный уровень безопасности Украине.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Уточняется, что подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.