Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 18 января 2025Мир

Министр обороны ФРГ призвал не разглашать часть гарантий безопасности для Украины

Писториус предложил не раскрывать РФ часть гарантий безопасности для Украины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны запада не раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня. Об этом он рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По мнению Писториуса, детали не стоит разглашать, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах. Он призвал не выносить конкретные решения «на публику», ведь в ином случае Россия будет точно знать, что беспокоит Украину и ее союзников, и сможет «на этом строить переговорную стратегию».

Писториус также прокомментировал возможные планы по отправки немецких военнослужащих на Украину в качестве миротворцев в случае заключения соглашения о прекращении огня. «Этот вопрос будет обсуждаться, когда придет время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придется сыграть свою роль и взять на себя ответственность», — сказал министр. При этом он отметил, что сначала нужно решить, как именно можно обеспечить нужный уровень безопасности Украине.

Материалы по теме:
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности. На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по безопасности.На что готов Запад после обострения вокруг Украины?
2 февраля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Уточняется, что подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

      Олимпийский чемпион назвал очевидным прием норвежскими биатлонистами допинга

      Министр обороны ФРГ призвал не разглашать часть гарантий безопасности для Украины

      Захарова обвинила Великобританию в притязаниях на Азовское море

      Энергетик высказался о возможности кризиса в Европе из-за действий Украины и США

      Сына Порошенко признали уклонистом

      В Германии предложили немедленно депортировать всех украинских беженцев

      Тренер «Спартака» покинул сбор команды по семейным обстоятельствам

      Озвучены суточные потери ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше