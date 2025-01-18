Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 18 января 2025Бывший СССР

На депутата Рады завели дело за помощь уклонистам

Генпрокуратура Украины возбудила дело на депутата Бондарева за помощь уклонистам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

Офис Генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против одного из депутатов Верховной Рады об организации незаконного пересечения границы. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным журналистов издания, речь идет о Константине Бондареве из партии «Батькивщина».

По версии следствия, он, будучи членом парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах направлял пограничникам запросы с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как «водителям» для личного сопровождения.

«Часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину», — рассказали представители прокуратуры. В настоящее время по месту жительства Бондарева проходят обыски.

Ранее сообщалось, что военнообязанного сына экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Алексея признали уклонистом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      Украинский гимнаст-чемпион решил сменить гражданство

      Почти месяц державший оборону российский боец питался снегом и похудел на 24 килограмма

      В Москве автомобиль врезался в столб и взорвался

      На депутата Рады завели дело за помощь уклонистам

      Российский военный забросил в блиндаж ВСУ боеприпас и уничтожил его

      В канализации российского города обнаружили нефтепродукты

      Маск процитировал лозунг кандидата в канцлеры Германии

      Зеленского уличили в двуличии в вопросе мобилизации

      Искусанная обезьяной в Китае россиянка раскрыла подробности нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше