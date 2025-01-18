На депутата Рады завели дело за помощь уклонистам

Офис Генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против одного из депутатов Верховной Рады об организации незаконного пересечения границы. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным журналистов издания, речь идет о Константине Бондареве из партии «Батькивщина».
По версии следствия, он, будучи членом парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах направлял пограничникам запросы с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как «водителям» для личного сопровождения.
«Часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину», — рассказали представители прокуратуры. В настоящее время по месту жительства Бондарева проходят обыски.
Ранее сообщалось, что военнообязанного сына экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Алексея признали уклонистом.