Украинский журналист Бутусов призвал готовить Днепропетровскую область к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ), очевидно, скоро оставят Покровск (Красноармейск) и отойдут в Днепропетровскую область, которую нужно начинать готовить к обороне прямо сейчас. Об этом заявил украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов в своем видеоблоге на YouTube.

По словам обозревателя, упорное сопротивление украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) может лишь на время отсрочить неизбежный откат к границам соседнего региона.

«Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска. Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — сказал Бутусов.

Он добавил, что у Киева остается все меньше ресурсов, чтобы противостоять российским подразделениям в этом районе.

Ранее Бутусов заявил, что 155-я элитная бригада ВСУ имени Анны Киевской, часть военнослужащих которой проходила военную подготовку во Франции, несет существенные потери. В то же время неуклонно растет и число случаев дезертирства в ее рядах.