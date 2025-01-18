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21:55, 18 января 2025Мир

На Западе сообщили о построенном на фантазиях соглашении Украины с Британией

UnHerd: Соглашение Украины и Британии на 100 лет построено на фантазиях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Новый договор между Великобританией и Украиной и соответствующие гарантии полностью построены на фантазиях. Об этом заявил британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в своей статье для UnHerd.

Он назвал «плодом интеллектуального идиотизма» мысль о том, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед. По его мнению, подобные идеи основаны «на представлении о неких Западе и НАТО, вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией».

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что соглашение Великобритании и Украины о столетнем сотрудничестве, в том числе в сфере обороны, является отвратительным. Он отметил, что в результате политики оказания военной помощи Украине Британия наносит урон собственному населению, в том числе предпринимателям и пенсионерам.

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