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15:16, 17 января 2025Мир

В Британии назвали отвратительным соглашение с Украиной на 100 лет

Кертен: Соглашение Британии и Украины о столетнем сотрудничестве отвратительно
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Дэвид Куртен

Дэвид Куртен. Фото: Elliott Franks / Globallookpress.com

Соглашение Великобритании и Украины о столетнем сотрудничестве, в том числе в сфере обороны, является отвратительным. Об этом написал политик, лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Соглашение [премьер-министра Кира] Стармера о столетнем сотрудничестве Британии с Украиной отвратительно», — написал руководитель партии.

Кертен подчеркнул, что в результате политики оказания военной помощи Украине Великобритания наносит урон собственному населению, в том числе предпринимателям и пенсионерам. Он призвал прекратить политику участия Лондона в вооруженном конфликте.

Ранее депутат от польской правой партии «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил, что серьезные политики стран Запада не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к конфликту с Россией. Политик также подчеркнул, что «Конфедерация» выступает против вступления Киева в Североатлантический альянс и сделает все, чтобы не допустить подобного сценария.

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