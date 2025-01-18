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19:24, 18 января 2025Мир

Палестинец напал с ножом на людей в центре Тель-Авива

Израильская полиция сообщила о теракте с одним пострадавшим в центре Тель-Авива
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Itai Ron / Reuters

Палестинец напал с ножом на людей в центре Тель-Авива, полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

По данным правоохранителей, нападение произошло в районе улицы Левонтин, где расположены преимущественно бары и рестораны.

«Первоначальное расследование происшествия указывает на то, что вооруженный ножом террорист (...) ударил мирного гражданина, который был серьезно ранен и эвакуирован для оказания медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что террориста в итоге застрелил находившийся неподалеку вооруженный гражданин. Полиция выяснила, что нападение совершил житель палестинского города Тулькарм на западном берегу реки Иордан, находившийся на территории Израиля незаконно.

Ранее стало известно, что американские службы безопасности пресекли попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке.

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