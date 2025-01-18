Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 18 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ заявил о бессмысленности запрета русского языка на Украине

Пленный боец ВСУ Бровчак заявил о бессмысленности запрета русского языка Киевом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Действия Киева по запрету русского языка не имеют смысла, так как на этом языке разговаривают люди. Мнение о бессмысленности подобных запретов высказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Бровчак, его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского военного, он не понимает, зачем властям понадобилось «убирать» русский язык.

«Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите — на русском», — заявил пленный боец ВСУ и добавил, что, по его мнению, конфликт является «войной для бедных», так как в нем принимают участие те, кто не смог за деньги остаться в безопасности.

Ранее оказавшийся в плену боец Игорь Войтко заявил, что последние военнослужащие ВСУ, которые оставались в Курахово в Донецкой народной республике, были под угрозой расправы за попытку отхода с позиций. По его словам, солдат предупредили, что обочины дорог, а также сам населенный пункт были заминированы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мистер Нет. Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      В России отреагировали на атаку более 40 беспилотников ВСУ

      Евросоюз удвоил импорт российских лекарств

      Двое судей стали жертвами стрельбы у Верховного суда Ирана

      Три фуры столкнулись и загорелись на российской трассе

      В Испании Байдену предрекли политическое забвение

      Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

      В США рассказали о желании Трампа завершить конфликт на Украине

      В России предупредили о возможной провокации ВСУ в Курской области

      На Украине слова Орбана о санкциях и России истолковали как плохой знак для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше