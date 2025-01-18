Пленный боец ВСУ Бровчак заявил о бессмысленности запрета русского языка Киевом

Действия Киева по запрету русского языка не имеют смысла, так как на этом языке разговаривают люди. Мнение о бессмысленности подобных запретов высказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Бровчак, его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского военного, он не понимает, зачем властям понадобилось «убирать» русский язык.

«Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите — на русском», — заявил пленный боец ВСУ и добавил, что, по его мнению, конфликт является «войной для бедных», так как в нем принимают участие те, кто не смог за деньги остаться в безопасности.

Ранее оказавшийся в плену боец Игорь Войтко заявил, что последние военнослужащие ВСУ, которые оставались в Курахово в Донецкой народной республике, были под угрозой расправы за попытку отхода с позиций. По его словам, солдат предупредили, что обочины дорог, а также сам населенный пункт были заминированы.