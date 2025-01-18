Бутусов: ВСУ оставят Красноармейск и отойдут в Днепропетровскую область Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро оставят Красноармейск на западе Донецкой народной республики (ДНР) и отступят в Днепропетровскую область республики. Локацию отхода украинских войск после потери важного города раскрыл журналист Юрий Бутусов на YouTube-канале.

Украинский журналист отметил, что отступление ВСУ неизбежно и является лишь вопросом времени. Он призвал как можно скорее начать подготовку обороны Днепропетровской области.

Бутусов также заявил, что у Киева остается все меньше ресурсов для ведения боевых действий.

Ранее военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке выразил мнение, что ВСУ не могут остановить фланговый удар российских войск под Красноармейском. По его словам, по всем признакам ранее успешно примененная тактика ВС РФ фланговых обходов приведет к успеху и в этом городе.