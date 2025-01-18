Российский боец подорвал штурмовую группу ВСУ с помощью рюкзака

Боец ВС РФ под Харьковом взорвал штурмовую группу ВСУ с помощью рюкзака с минами

Российский боец под Харьковом взорвал штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью рюкзака с минами. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, бой с ВСУ проходил в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Украинский отряд имел численное превосходство, но был полностью уничтожен взрывом.

Был ли представлен ли российский военнослужащий к награде, не уточняется.

Ранее пленный боец ВСУ Николай Поцелуйко рассказал о невыполнимом задании командования. По его словам, начальство включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и дало крайне сложное поручение.