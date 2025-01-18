Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 18 января 2025Мир

Швеция отправила военных для усиления границы с Россией

Швеция отправила в Латвию 550 военных для усиления НАТО на границе с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anders Wiklund /TT / Reuters

Швеция отправила батальон численностью 550 человек в передовую базу Camp Valdemar, расположенную в Латвии, для усиления сухопутных сил НАТО на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первая миссия для шведских военных в рамках Североатлантического альянса. Переброска подразделения, как утверждают журналисты, происходила в условиях секретности — 250 солдат и офицеров прибыли на морском пароме вместе с танками и боевыми машинами.

«Мы отправляется в страну, где царит мир, с задачей предотвратить войну. Мы здесь для того, чтобы сдерживать», — приводит телеканал слова ответственного за коммуникацию Южно-Сконского полка, куда входит упомянутый батальон, Маркуса Нильссона.

Всего в передовых силах НАТО, расположенных в Латвии, присутствуют военнослужащие из 14 стран военного блока.

Ранее стало известно, что на территории Румынии, Болгарии и Греции начались масштабные военные учения НАТО Steadfast Dart. В них принимают участие около 10 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      На Украине ликвидировали датского инструктора по управлению F-16

      В стране ЕС заявили об обнаружении обломков российского беспилотника

      Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

      В Германии признали рост военного потенциала России

      В крупном российском городе ликвидировали прокуратуру

      Пленный пограничник рассказал о плохом отношении англичан и французов к украинцам

      Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

      Швеция отправила военных для усиления границы с Россией

      Десять человек пострадали в ДТП под Тулой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше