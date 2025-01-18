Швеция отправила военных для усиления границы с Россией

Швеция отправила в Латвию 550 военных для усиления НАТО на границе с Россией

Швеция отправила батальон численностью 550 человек в передовую базу Camp Valdemar, расположенную в Латвии, для усиления сухопутных сил НАТО на границе с Россией. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первая миссия для шведских военных в рамках Североатлантического альянса. Переброска подразделения, как утверждают журналисты, происходила в условиях секретности — 250 солдат и офицеров прибыли на морском пароме вместе с танками и боевыми машинами.

«Мы отправляется в страну, где царит мир, с задачей предотвратить войну. Мы здесь для того, чтобы сдерживать», — приводит телеканал слова ответственного за коммуникацию Южно-Сконского полка, куда входит упомянутый батальон, Маркуса Нильссона.

Всего в передовых силах НАТО, расположенных в Латвии, присутствуют военнослужащие из 14 стран военного блока.

Ранее стало известно, что на территории Румынии, Болгарии и Греции начались масштабные военные учения НАТО Steadfast Dart. В них принимают участие около 10 тысяч человек.