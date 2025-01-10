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23:59, 10 января 2025Мир

10 тысяч военных примут участия в учениях НАТО

10 тысяч военных из девяти стран примут участия в учениях НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В учениях НАТО Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран альянса. Об этом говорится в аккаунте НАТО в соцсети X.

Главной их целью станет отработка действий у границ России. «Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга», — говорится в заявлении блока.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах добиться повышения военных расходов стран НАТО до пяти процентов от их ВВП. По его мнению, альянс не сможет выполнять задачи при расходах в два процента.

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