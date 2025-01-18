В Египте заявили о намерении Израиля освободить почти две тысячи палестинцев

МИД Египта: Израиль освободит более 1890 палестинцев в обмен на 33 заложников

Израиль в рамках первого этапа сделки по прекращению огня намерен освободить более 1890 заключенных палестинцев в обмен на удерживаемых радикальным движением ХАМАС 33 заложников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел (МИД) Египта.

«Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки», — подчеркнули в МИД Египта. В ведомстве также напомнили, что первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января.