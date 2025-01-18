В Киеве закрыли станцию метро после взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении входа в метро Лукьяновская после взрывов

В результате взрывов в Киеве был поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — написал градоначальник.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», возле метро вспыхнул пожар. На опубликованных в сети кадрах также видны затопленные дороги.

Ранее стало известно, что некоторые районы Киева остались без водоснабжения. До этого в городе прогремели две серии взрывов.