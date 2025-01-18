В Москве автомобиль врезался в столб и взорвался

Shot: В Москве автомобиль на высокой скорости врезался в столб и взорвался

На Московском скоростном диаметре в районе шоссе Энтузиастов легковой автомобиль на высокой скорости врезался в столб и взорвался. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщение о ДТП поступило в спасательную службу 18 января в 16:47. Согласно ему, водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и на высокой скорости врезался в столб.

От столкновения машина загорелась и взорвалась, развалившись на две части. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание. По предварительной информации, в машине находилось трое человек: двое из них погибли, один пострадал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге второй за день автомобиль вылетел в реку. Авария случилась на набережной Обводного канала. За рулем сидела девушка. По предварительным данным, автомобиль ехал через перекресток, когда в него врезалась другая машина.