Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 18 января 2025Россия

В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

Губернатор Миляев: В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пожарные ликвидировали возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Тульской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Политик пояснил, что на одном из предприятий области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в емкость с ГСМ. Пострадавших в результате ЧП не было.

Миляев добавил, что лично прибыл на место ЧП. Также губернатор уточнил, что дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Тульской области были уничтожены пять беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что атаке дронов подверглась нефтебаза в Узловском районе. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

      Рогов заявил о зачистке Времевки российскими войсками

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

      Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

      Гидрометцентр назвал декабрь 2024 года самым теплым в истории

      В Гренландии рассказали о панике в Дании из-за Трампа

      Миллионеры начали массово покидать одну страну

      Российские дипломаты предупредили об исходящей от Британии прямой угрозе

      На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше