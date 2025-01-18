Губернатор Миляев: В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

Пожарные ликвидировали возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Тульской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Политик пояснил, что на одном из предприятий области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в емкость с ГСМ. Пострадавших в результате ЧП не было.

Миляев добавил, что лично прибыл на место ЧП. Также губернатор уточнил, что дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Тульской области были уничтожены пять беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что атаке дронов подверглась нефтебаза в Узловском районе. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов.