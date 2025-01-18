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19:10, 18 января 2025Забота о себе

Врач объяснил причины возникновения головной боли на морозе

Невролог Демьяновская назвала сужение сосудов причиной головной боли на морозе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daria Lixovetckay / Shutterstock / Fotodom

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. Ее слова передает издание Life.ru.

Причиной неприятных или мучительных ощущений при охлаждении в минусовые температуры врач назвала анатомические особенности человека. По ее словам, слой подкожно-жировой клетчатки на голове очень тонкий, из-за чего под воздействием холода поверхностные сосуды сужаются, а мышцы напрягаются. Вследствие этого давление на черепную коробку возрастает, что и провоцирует приступ.

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Демьяновская подчеркнула, что чаще всего головная боль в морозную погоду начинается после длительной прогулки без шапки. Однако порой для ее возникновения может быть достаточно пройтись по улице при порывистом ветре. Чтобы справиться с приступом боли, вызванным переохлаждением, невролог посоветовала как можно скорее уйти с улицы в тепло, выпить горячий напиток, аккуратно помассировать виски и затылок и по возможности принять горячий душ и ванну.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой подсказал простые способы снизить риск падения в гололед. По его мнению, избежать опасной ситуации можно, если подобрать обувь с нескользкой подошвой, отказаться от использования телефона во время ходьбы и следить за походкой.

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