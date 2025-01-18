Врач объяснил причины возникновения головной боли на морозе

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. Ее слова передает издание Life.ru.
Причиной неприятных или мучительных ощущений при охлаждении в минусовые температуры врач назвала анатомические особенности человека. По ее словам, слой подкожно-жировой клетчатки на голове очень тонкий, из-за чего под воздействием холода поверхностные сосуды сужаются, а мышцы напрягаются. Вследствие этого давление на черепную коробку возрастает, что и провоцирует приступ.
Демьяновская подчеркнула, что чаще всего головная боль в морозную погоду начинается после длительной прогулки без шапки. Однако порой для ее возникновения может быть достаточно пройтись по улице при порывистом ветре. Чтобы справиться с приступом боли, вызванным переохлаждением, невролог посоветовала как можно скорее уйти с улицы в тепло, выпить горячий напиток, аккуратно помассировать виски и затылок и по возможности принять горячий душ и ванну.
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