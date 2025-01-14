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19:27, 14 января 2025Забота о себе

Названы простые способы снизить риск падения в гололед

Травматолог Терновой: Во время ходьбы по льду надо слегка согнуть колени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Падение на любую часть тела в гололед может привести к переломам, предупредил травматолог-ортопед Константин Терновой. Простые способы снизить риск падения на льду он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

При падении на спину, по словам врача, можно сломать позвонки или удариться затылком и получить черепно-мозговую травму, падение на бок или вперед опасно для лучевой и плечевой костей, тазобедренных суставов.

Терновой считает, что избежать падения можно, если подобрать обувь с нескользкой подошвой, отказаться от использования телефона во время ходьбы и следить за походкой. «Если человек понимает, что ему придется идти по льду, лучше слегка согнуть колени и отложить телефон, чтобы освободить руки для балансирования, так как в случае падения ни один человек, даже самый подготовленный спортсмен, не успевает сгруппироваться», — предупредил врач. По его словам, в плохую погоду надо внимательно смотреть под ноги и пытаться удержать баланс.

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Если же падения избежать не удалось, снизить риск травм и амортизировать удар могут мягкая верхняя одежда (болоньевые штаны, пуховики и плотные вязаные шапки), констатировал Терновой.

Ранее травматолог Александр Григорьев рассказал о правилах безопасного катания на зимних горках. В первую очередь эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах.

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