Замкомандира ВСУ рассказал об отсутствии дисциплины в украинской армии

Танкист Пономаренко пожаловался на отсутствие дисциплины в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) отсутствует дисциплина и организованность. На проблемы в украинской армии указал заместитель командира девятого батальона 3-й отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, его цитирует РИА Новости.

По словам бойца, в ВСУ не хватает взаимодействия, потому что командиров не волнует благополучие их солдат. «Я не могу понять по сей день, почему так происходит», — рассказал танкист.

Кроме того, командиры даже невысокого ранга зачастую не выполняют поездки в соседние подразделения для сотрудничества, так как считают это унизительным. При этом к своим батальонам такие военные относятся как к отдельным царствам.

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