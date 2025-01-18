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13:13, 18 января 2025Бывший СССР

Пленный пограничник рассказал о плохом отношении англичан и французов к украинцам

Пленный пограничник Бычко: В Европе украинцев считают людьми второго сорта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Charles Platiau / Reuters

Жители Великобритании и Франции считают украинцев людьми второго сорта. Этим наблюдением в видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, поделился инспектор государственной пограничной службы Украины Александр Бычко.

Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек сдалась в плен России на границе с Белгородской областью в канун Рождества. Среди них был и Бычко, которого во время службы отправляли на подготовку в Великобританию. Инструкторы обучали его и его сослуживцев на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин.

«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то сорту такому. С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти», — рассказал Бычко. По словам пленного пограничника, военные в Европе используют старые методы, которые не отвечают реалиям военных конфликтов. Бычко отметил, что французы и англичане не умеют воевать в новых условиях и плохо понимают, как использовать беспилотники. Он также сказал, что обучение на базе Warcope представляло собой обычный курс молодого бойца.

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