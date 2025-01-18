Депутат Рады Дубинский: в вопросе мобилизации Зеленский проявляет двуличие

В вопросе мобилизации президент Украины Владимир Зеленский проявляет двуличие. В этом его уличил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Заявление нардепа опубликовано в Telegram.

По словам украинского парламентария, непоследовательность Зеленского проявляется в его позиции по отношению к возрасту военнообязанных.

«Двуличность Зеленского: мы не будем призывать 18-летних, но 17-летние должны встать на воинский учет под угрозой штрафа», — написал в блоге Дубинский.

Ранее сообщалось, что военнообязанного сына экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Алексея признали уклонистом. За неявку по повестке сына политика признали виновным в нарушении части 3 статьи 210 украинского Кодекса об административных правонарушениях.