Фицо пригрозил наложить вето на помощь ЕС Киеву из-за Зеленского

Премьер Словакии Фицо захотел наложить вето на помощь Евросоюза Киеву

Премьер-министр Словакии Фицо захотел наложить вето на помощь Евросоюза (ЕС) Киеву после отказа Владимира Зеленского обсуждать транзит газа. Об этом сообщает словацкий портал Pravda.

По данным портала, Фицо решил ответить взаимностью на действия Зеленского, наложив вето, так как для утверждения финансовой помощи требуется поддержка всех стран Евросоюза.

«Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — высказался политик.

Ранее стало известно, что Фицо отказался ехать в Киев по приглашению Зеленского для переговоров о транзите газа. Словацкий премьер предложил провести встречу в другом месте — на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.