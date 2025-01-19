Православные в России отмечают Крещение Господне

Православные верующие каждый год отмечают Крещение Господне 19 января. Оно входит в число 12 важнейших церковных праздников после Пасхи, а еще является одним из древнейших, так как связано с днем крещения Иисуса Христа в реке Иордан. «Лента.ру» рассказывает об истории праздника, традициях, которые сохранились до наших времен, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Дата Крещения Господня в 2025 году

Этот праздник — непереходящий, а значит, его дата не зависит от Пасхи и каждый год остается неизменной.

19 января россияне отмечают Крещение Господне в 2025 году (6 января — по старому стилю)

При этом в храмах Русской православной церкви (РПЦ) начинают проводить службы за четыре дня до праздника и не прекращают еще восемь дней после него. Это так называемые дни предпразднства и попразднства, соответственно.

Отдельно верующие отмечают один из дней предпразднства — Крещенский Сочельник, который также называется Навечерие Богоявления (Навечерие Крещения Господня). Каждый год православные христиане встречают его накануне Крещения, 18 января.

Название праздника

Крещение Господне — праздник, посвященный важному событию земной жизни Христа — крещению в реке Иордан, которое он в 30 лет принял от пророка Иоанна Предтечи.

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Однако это не единственное название праздника. В христианской церкви его также именуют Богоявлением, делая отсылку к единому празднику, который существовал до середины V века и заменял собой различные крещенские и рождественские торжества.

Есть у Крещения Господня и другие названия, в том числе праздник Светов и день Просвещения. Они, в свою очередь, подчеркивают важность Таинства Крещения, во время которого человек очищается от греха благодаря Свету Иисуса Христа.

История праздника

О Крещении Иисуса Христа рассказано в Евангелии: события, которые произошли в третьем десятилетии нашей эры, описали апостолы Марк, Лука и Матфей.

Когда Иоанн Предтеча по указу Бога начал проповедовать пришествие Иисуса Христа, он пришел к берегам Иордана, где иудеи проводили традиционные религиозные омовения. Он стал рассказывать им про важность покаяния перед скорым явлением Мессии и призывать их очистить свои души от греха во время крещения водой в преддверии этого важнейшего события.

В Евангелии также сказано, что именно у берегов священной для иудеев реки Иоанн и увидел Иисуса. Он пришел туда в один из дней и попросил Предтечу его крестить, несмотря на то что был безгрешным и не нуждался в этом обряде. Когда пророк попытался возразить, отметив, что, наоборот, он должен получать крещение от Иисуса, тот настоял, отметив, что «надлежит нам исполнить всякую правду» — то есть крещение Христа, согласно некоторым толкованиям, было символом единства Сына Божьего с людьми и исполнением воли Бога.

Во время крещения Христа с небес сошел Святой дух в виде голубя и раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»

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Традиции

Пост

В то время как в день Крещения нет никаких ограничений в пище, в Крещенский сочельник верующим следует соблюдать строгий пост. Есть нельзя до того момента, как после утренней литургии вынесут свечу и проведут первое причащение святой водой — то есть примерно до полудня 18 января.

При этом верующие самостоятельно определяют, насколько строго они будут соблюдать этот однодневный пост. Одни могут полностью отказаться от еды, а другие — перейти на постную пищу или есть только сочиво.

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Богослужения

Первые службы в честь праздника в храмах начинают проводить за четыре дня до Крещения. Посещать их можно по желанию, однако верующим советуют обязательно попасть на богослужения в Крещенский сочельник, которые проходят утром и вечером.

Именно в канун праздника в храмах проводят литургию Василия Великого: в ходе более продолжительной, чем в другие дни, службы, читают все отрывки из Ветхого и Нового Заветов, которые рассказывают о связанных с Крещением Христа событиях.

Крещенские купания

В ночь на 19 января верующие каждый год устраивают особые купания. Они окунаются в воду в иорданях — специальных прорубях, которые заранее готовят на разных водоемах.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Важно: купание в проруби разрешено только в специально отведенных для этого местах. В самодельные иордани окунаться опасно, ведь их не проверяли на наличие подводных течений. Кроме того, рядом не будет спасателей и медиков, которые могут оказать первую помощь при необходимости. Например, если человеку станет плохо от холода, особенно если в этот день на улице стоят крещенские морозы.

Есть определенные традиции, которые верующие соблюдают в ходе Крещенских купаний. Например, в ледяную воду окунаются трижды, причем после каждого погружения принято креститься и говорить: «Во имя Отца. Аминь», «И Сына. Аминь», «И Святого Духа. Аминь». А перед погружением православные христиане молятся, прося Бога исцелить их тело и укрепить дух.

Крещенские купания — народная традиция, РПЦ не предписывает верующим купаться в проруби ни в этот, ни в другой православный праздник

Фото: Shutterstock / Fotodom

Освящение воды

Освящение воды — главнейшая традиция Богоявления или Крещения Господня. Воду освящают как в храмах, так и на водоемах, причем не один раз, а дважды: в сам праздник и накануне, то есть в Крещенский сочельник. При этом считается, что независимо от дня вода будет наделена одинаковой благодатью.

Православные верят, что святая вода обладает целебными свойствами. Ее набирают в храме и приносят домой, чтобы затем использовать в течение всего года. Хранить ее советуют рядом с иконами в специально отведенном в доме месте.

Как используют святую воду:

пьют, чтобы излечиться от недугов или очистить душу от грехов;

окропляют ей храмы и дома, чтобы защитить или освободить помещения от нечистой силы;

поят ей людей, которым нельзя проходить Святое Причастие — например, опоздавшим на литургию без уважительной причины или женщинам в период менструации.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Что нельзя делать на Крещение