Медведев усомнился в скорой нормализации отношений России и США

Медведев посчитал невозможной полную нормализацию отношений России и США

Полная нормализация отношений России и США сейчас является невозможной. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Администрация Джо Байдена сознательно оставила тяжелое наследство своим преемникам на российском треке, написал Медведев. По его словам, последствия ранее принятых решений будут ощущаться еще очень долго, а российской и американской сторонам «будет предельно трудно общаться». Полная нормализация отношений затянется на десятилетия, добавил он.

В сложившихся условиях налаживание отношений в принципе невозможно, считает Медведев. Насколько оно необходимо, по его словам, тоже большой вопрос.

Ранее зампред Совбеза усомнился в возможности избранного президента США Дональда Трампа быстро урегулировать украинский конфликт. Громкие заявления американского президента, на его взгляд, связаны с «неспешной жизнью» экономики США и сложностями в борьбе с мигрантами. Подход Трампа к новому президентскому сроку является совсем не скучным и демонстрирует желание «создать новую политическую географию», указал Медведев.