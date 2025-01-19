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17:52, 19 января 2025Мир

Меркель поделилась советом по общению с Трампом

FAZ: Меркель поделилась советом о том, как общаться с Трампом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель поделилась советом о том, как политикам из стран Европы следует общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ее слова передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — отметила Меркель.

По ее словам, европейским политикам стоит объединиться и действовать увереннее в отношении США после инаугурации нового американского лидера. Экс-канцлер также назвала Трампа необычным президентом, который отстаивает интересы своей страны. При этом, по словам Меркель, Трамп не верит в ситуации, где обе стороны получают выгоду: по его мнению, всегда есть победители и проигравшие.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что Меркель разрушила Германию своей политикой.

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