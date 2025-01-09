В Германии обвинили Меркель в разрушении страны

Кандидат в канцлеры Вайдель: Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что бывший канцлер Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой. Свое мнение она высказала во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском в социальной сети Х.

«Не спрашивая людей, она [Меркель] в 2015 году продавила открытие наших границ для нелегальной миграции», — заявила Вайдель. Политик также подвергла резкой критике энергетическую политику Меркель, которая настояла на закрытии АЭС и попыталась заместить их солнечной и ветряной энергией. По ее словам, это изначально было обречено на неудачу.

24 декабря Меркель заявила, что кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера Германии. Она пожелала ему успехов и провести хорошую избирательную компанию.