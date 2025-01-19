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10:34, 19 января 2025Мир

На Западе уличили Зеленского во лжи о планах России

Профессор Малинен уличил Зеленского во лжи о планах России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carl Court / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о якобы планах России атаковать другие страны после победы в украинском конфликте. С таким заявлением профессор выступил в соцсети Х.

«Она (Россия — прим. "Ленты.ру") этого не сделает, если только не столкнется с экзистенциальной угрозой», — отметил Малинен, комментируя слова Зеленского.

По словам профессора, сообщения о намерении российских войск атаковать другие государства являются «великой ложью» и повсюду распространяемой пропагандой.

Ранее Зеленский заявил, что Европа не способна противостоять России без украинской армии.

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