Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о неспособности Европы противостоять России без украинской армии

Зеленский заявил, что без украинской армии Европа не сможет противостоять РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, то Европа не способна противостоять России без украинской армии. Его слова приводит портал Onet.

«Без украинских Вооруженных сил у Европы, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких шансов против России», — подчеркнул политик.

Он назвал Европу «совершенно другой цивилизацией», которая не знает, что такое вооруженный конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы. Он рассказал об этом во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, которая состоялась в Варшаве 15 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      В Гренландии высказались о сотрудничестве с США

      Зеленский заявил о неспособности Европы противостоять России без украинской армии

      Стармер заявил о полноценной роли Великобритании в грядущих переговорах по Украине

      На Западе удивились позиции Украины по переговорам

      Чемпион ОИ пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани лыжницу

      Участвующие в очистке пляжей в Анапе пожаловались на головную боль

      Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами НАТО

      Главой комитета разведки Палаты представителей США выберут противника поддержки Украины

      Минфин США снял санкции с дочери Анатолия Сердюкова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше