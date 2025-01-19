«Наш любимый спит». Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Кеосаяна

Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Кеосаян, все еще в коме

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии ее мужа Тиграна Кеосаяна.

8 января журналистка сообщила, что ее муж, российский режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. 19 января Симоньян отметила, что многие спрашивают о его состоянии: «К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее».

Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT

Симоньян также добавила, что в праздник Крещения хочет поблагодарить огромное множество людей, которые молятся за ее супруга.

Кеосаян был госпитализирован в конце декабря

О том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно в начале января.

Сообщая новость о состоянии супруга, Симоньян рассказала, что у него давно были серьезные проблемы с сердцем. Издание Baza также выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Известно, что в 2008 году Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, там он перенес операцию, ему провели аортокоронарное стентирование. В 2010-м Кеосаян снова попал в больницу с инфарктом.

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ

Также Симоньян отметила, что тяжелее всего приходится ее свекрови, которая два года назад уже потеряла одного сына — режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, который был старшим братом Тиграна Кеосаяна, ушел из жизни в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

Врачи оценили шансы Кеосаяна на возвращение к нормальной жизни

Руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых считает, что у Тиграна Кеосаяна есть шансы вернуться к нормальной жизни после клинической смерти.

Шансы на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но все зависит от длительности самой клинической смерти Борис Теплых руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова

При этом заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в ЦФО Андрей Бутров заявил, что после диагноза «клиническая смерть» вернуться нельзя. «Если ставится диагноз, то это означает смерть мозга и вариантов нет», — добавил он.

Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков пожелал Кеосаяну выздоровления

На известие о состоянии здоровья режиссера отреагировали многие медийные личности. Одной из первых публично высказалась журналистка Ксения Собчак.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (...) Пусть жизнь победит смерть», — написала она в Telegram.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил пожелание выздоровления российскому режиссеру.

«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-кола с журналистами.