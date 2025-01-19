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16:22, 19 января 2025Культура

Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме Кеосаяна

Симоньян заявила, что ее муж Тигран Кеосоян по-прежнему находится в коме
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии ее мужа Тиграна Кеосаяна. Публикация доступна в Telegram-канале Симоньян.

8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. 19 января Симоньян отметила, что многие спрашивают о его состоянии: «К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее».

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — подытожила Маргарита Симоньян. Она отметила, что за здоровье Кеосаяна молится огромное количество людей, и поблагодарила всех неравнодушных.

В середине января руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых оценил шансы на возвращение Тиграна Кеосаяна к полноценной жизни. По его словам, шансы на возвращение есть, но все зависит от длительности самой клинической смерти.

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