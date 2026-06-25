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Из жизни
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19:08, 25 июня 2026Из жизни

Фальшивая эскортница отравила миллионера

В Великобритании румынка, выдававшая себя за эскорт-модель, отравила двоих мужчин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании фальшивая эскортница призналась, что отравила двух бизнесменов с помощью «наркотика для изнасилования». Об этом сообщает The Telegraph.

31-летняя румынка Адина Михай выдавала себя за эскорт-модель на тематическом сайте, чтобы проникать в дома состоятельных мужчин. Она втиралась к ним в доверие и уговаривала выпить с ней вина, в которое был добавлен мощный траквилизатор. Когда жертва теряла сознание, Михай крала дорогие часы, наличные и другие ценности, пока ее сообщник Мадалин Думитру ждал снаружи на случай, если афера пойдет не по плану.

Первой жертвой аферистки в августе 2024 года стал 83-летний миллионер Малкольм Кинг. Труп Кинга нашли на следующий день в его особняке в регионе Котсуолдс. В июле 2025-го при идентичных обстоятельствах был найден 37-летний управляющий директор остеклительной компании Гэри Моуат. Тело обнаружили в семейном доме в Банбери.

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Всего на счету пары как минимум четыре эпизода отравлений: двое мужчин выжили, но были ограблены. Преступников арестовали 30 июля 2025 года после того, как полиция остановила их машину, когда они покидали дом пятой потенциальной жертвы.

На суде Михай и Думитру признали вину по двум пунктам обвинения в непредумышленной расправе и двум эпизодам отравления с намерением причинить вред. Судья предупредила подсудимых, что их ждут значительные тюремные сроки. Полиция не исключает, что у пары могли быть и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что жительница США решила сбежать с любовником и отравила мужа коктейлем, подмешав в него смертельную дозу фентанила. На протяжении года она успешно играла роль вдовы: давала интервью местному телевидению и даже издала детскую книгу о том, как справляться с утратой и скорбью.

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