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19:08, 25 июня 2026Путешествия

На борту пассажирского самолета обнаружили мертвых крысят

Bild: Мертвых крысят обнаружили в пассажирском самолете авиакомпании Arkia
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

На борту пассажирского самолета авиакомпании Arkia в тележке для напитков обнаружили мертвых крысят. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел 21 июня на рейсе израильского авиаперевозчика из Тель-Авива в Грецию. Сразу после приземления экипаж наткнулся на запечатанные в прозрачный пакет тела грызунов. Также бортпроводница заметила, что на некоторых одноразовых стаканчиках были следы от укусов.

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Неясно, кто упаковал крысят в пакет и сложил в тележку, предназначенную для обслуживания пассажиров. Авиаперевозчик заявил, что клиенты компании не контактировали с напитками или покусанными стаканчиками. «Сразу после обнаружения тележка была выведена из эксплуатации», — сообщила пресс-служба компании.

Arkia обвинила в инциденте поставщика питания Tamam Aircraft Food Industries. Однако представитель Tamam возразил, что компания работает в соответствии с высочайшими стандартами качества, а любые попытки критики в ее адрес чреваты разбирательством в суде. Уточняется, что член экипажа и сотрудник поставщика осматривали телегу перед взлетом и не обнаружили проблем.

Ранее крыса залезла в отсек с ручной кладью в самолете и попала на видео. Грызуна заметили на борту авиакомпании JetBlue.

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