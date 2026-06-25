На борту пассажирского самолета обнаружили мертвых крысят

Bild: Мертвых крысят обнаружили в пассажирском самолете авиакомпании Arkia

На борту пассажирского самолета авиакомпании Arkia в тележке для напитков обнаружили мертвых крысят. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел 21 июня на рейсе израильского авиаперевозчика из Тель-Авива в Грецию. Сразу после приземления экипаж наткнулся на запечатанные в прозрачный пакет тела грызунов. Также бортпроводница заметила, что на некоторых одноразовых стаканчиках были следы от укусов.

Неясно, кто упаковал крысят в пакет и сложил в тележку, предназначенную для обслуживания пассажиров. Авиаперевозчик заявил, что клиенты компании не контактировали с напитками или покусанными стаканчиками. «Сразу после обнаружения тележка была выведена из эксплуатации», — сообщила пресс-служба компании.

Arkia обвинила в инциденте поставщика питания Tamam Aircraft Food Industries. Однако представитель Tamam возразил, что компания работает в соответствии с высочайшими стандартами качества, а любые попытки критики в ее адрес чреваты разбирательством в суде. Уточняется, что член экипажа и сотрудник поставщика осматривали телегу перед взлетом и не обнаружили проблем.

Ранее крыса залезла в отсек с ручной кладью в самолете и попала на видео. Грызуна заметили на борту авиакомпании JetBlue.