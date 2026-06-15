Крыса залезла в отсек с ручной кладью в самолете и попала на видео

Пассажирка авиакомпании JetBlue заметила крысу, бегающую в отсеке для ручной клади

Крыса залезла в самолет авиакомпании JetBlue и попала на видео пассажирки. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел во время ночного перелета, данные рейса не были обнародованы. Женщина заметила грызуна, бегающего в отсеке для ручной клади, и опубликовала ролик с ним в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На кадрах мелкое животное перемещается по светящейся панели в потолке воздушного судна.

Пользователи выразили негодование по поводу гигиены и безопасности полета с крысой, которая может быть не только переносчиком заболеваний, но и перегрызть провода на борту. После публикации авиаперевозчик связался с пассажиркой и принес извинения за доставленные неудобства. «Нам очень жаль это видеть», — добавил представитель компании.

Ранее пассажирка положила босые ноги на подлокотник россиянки в самолете и вызвала споры в сети. Автор видео показала голые ноги незнакомой попутчицы, просунутые между спинками кресел.