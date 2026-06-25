Женщин предупредили об угрожающем жизни последствии инфаркта

Врач Абельян: Депрессия после инфаркта у женщин может привести к ухудшению образа жизни

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что женщины после инфаркта могут столкнуться с угрожающим жизни последствием. Его слова приводит издание Deia.

Абельян утверждает, что у женщин риск развития депрессии после инфаркта почти в два раза выше, чем у мужчин. Особенно это касается тех, кому меньше 50 лет. Проблемы с ментальным здоровьем, в свою очередь, могут привести к несоблюдению режима приема лекарств, снижению мотивации заниматься физическими упражнениями для восстановления организма и ухудшению образа жизни в целом, подчеркнул врач.

Более того, депрессия в три раза повышает риск смерти и возникновения повторных сердечно-сосудистых катастроф, добавил врач. В связи с этим специалист призвал женщин обращаться за профессиональной помощью в случае возникновения грусти, апатии и тревоги.

Ранее кардиолог Валентина Байдина рассказала о существовании «немого» инфаркта. По словам медика, он чреват возникновением хронической сердечной недостаточности.