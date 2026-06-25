Преимущества покупки дорогого геймерского ноутбука оценили

BGR: Игровой ноутбук может проработать больше шести лет при уходе

Ноутбук для видеоигр может проработать шесть лет или больше, но при должном уходе. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала отметили, что игровой ноутбук считается сравнительно доступной платформой для игр — по сравнению со стационарным персональным компьютером (ПК) и консолью. Также для ПК обычно доступно больше игр и они, как правило, стоят дешевле, чем для приставок. Журналисты назвали преимущества и особенности владения таким устройством.

По их словам, игровые ноутбуки — мощные аппараты, которые могут прослужить довольно долго. Судя по отзывам пользователей, чаще всего девайсы могут проработать до четырех лет. При обслуживании — чистке от пыли, обновлении операционной системы и своевременной замены поврежденных деталей — можно пользоваться геймерскиими компьютерами шесть лет или больше. В материале говорится, что даже после устаревания процессора или памяти компоненты можно поменять на новые и пользоваться дальше.

Главной проблемой игровых ноутбуков, кроме их завышенной стартовой цены, крупных габаритов и высокого веса, назвали перегрев. «Владельцы компьютеров отмечают, что хотя заметное повышение температуры ноутбука может быть нормальным явлением, слишком высокие температуры могут навредить — особенно тонким моделям», — отметили журналисты, предложив следить за температурой девайсов и пользоваться охлаждающими подставками.

В заключение авторы напомнили, что срок жизни игровых компьютеров, в отличие от консолей, можно продлить с помощью апгрейда. «Обновление компонентов, безусловно, обойдется дешевле, чем покупка нового ноутбука каждые четыре-шесть лет», — подытожили специалисты.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что севшая батарея может стать причиной замедления работы ноутбука. Они объяснили, что если аккумулятор девайса разрядился или оказался изношенным, то ноутбук будет автоматически снижать мощность процессора, чтобы не допустить резкого выключения.