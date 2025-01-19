Названа сумма потерь Европы от остановки транзита газа через Украину

Словацкий политик Гашпар: ЕС потеряет 70 млрд евро без транзита газа из России

Европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа из России через Украину. Сумму потерь назвал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью ТАСС.

«По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 миллиардов евро», — заявил политик.

Гашпар добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что остановка транзита российского газа может вызвать значительные проблемы как для Словакии, так и для всей Европы. По словам вице-спикера парламента, украинский лидер «решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром».

Политик подчеркнул, что Словакия крайне негативно воспринимает остановку транзита газа и намерена реагировать на этот шаг Украины. В частности, она может наложить вето на ряд решений Еврокомиссии, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу энергетическим кризисом.