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11:32, 19 января 2025Мир

Названа сумма потерь Европы от остановки транзита газа через Украину

Словацкий политик Гашпар: ЕС потеряет 70 млрд евро без транзита газа из России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа из России через Украину. Сумму потерь назвал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью ТАСС.

«По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 миллиардов евро», — заявил политик.

Гашпар добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что остановка транзита российского газа может вызвать значительные проблемы как для Словакии, так и для всей Европы. По словам вице-спикера парламента, украинский лидер «решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром».

Политик подчеркнул, что Словакия крайне негативно воспринимает остановку транзита газа и намерена реагировать на этот шаг Украины. В частности, она может наложить вето на ряд решений Еврокомиссии, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия Украины и США угрожают Европейскому союзу энергетическим кризисом.

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