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20:32, 19 января 2025Россия

Пушилин заявил об ухудшающемся положении ВСУ

Глава ДНР Пушилин: Положение ВСУ на двух направлениях ухудшается
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается на двух направлениях. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На часовоярском направлении, в самом Часовом Яре у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города, но также мы видим улучшение позиций», — написал чиновник.

Он также отметил продолжающееся продвижение российских войск на краснолиманском направлении.

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