Пушилин заявил об ухудшающемся положении ВСУ

Глава ДНР Пушилин: Положение ВСУ на двух направлениях ухудшается

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается на двух направлениях. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На часовоярском направлении, в самом Часовом Яре у противника также продолжает ухудшаться обстановка: городские бои, продвижение наших — борьба буквально за каждый метр территории города, но также мы видим улучшение позиций», — написал чиновник.

Он также отметил продолжающееся продвижение российских войск на краснолиманском направлении.