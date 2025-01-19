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13:30, 19 января 2025Бывший СССР

Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах

Путин пожелал Лукашенко удачи на предстоящих выборах президента
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко удачи на предстоящих выборах главы государства. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает РИА Новости.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Он призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать «нормальными и красивыми».

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