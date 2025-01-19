Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах

Путин пожелал Лукашенко удачи на предстоящих выборах президента

Президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко удачи на предстоящих выборах главы государства. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает РИА Новости.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Он призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать «нормальными и красивыми».