Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:18, 19 января 2025Россия

Россиян предупредили об опасности переводов незнакомцам по номеру телефона

ГУРБ Подмосковья: переводя деньги незнакомцу, можно профинансировать терроризм
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Переводя деньги незнакомцам по номеру телефона, можно профинансировать терроризм, об этом россиян предупредили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, пишет «Газета.Ru».

«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Также россиянам посоветовали быть осторожнее с благотворительными сборами, чтобы не получить большие проблемы и не стать фигурантом уголовного дела.

В ГУРБ напомнили, что наказание по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») составляет вплоть до пожизненного. Гражданам рекомендуют пользоваться легальными способами оплаты услуг. На данный момент публикация из Telegram-канала управления и с сайта удалена.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram. Пользователям мессенджера приходят сообщения от знакомых с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, после перехода на который владелец теряет доступ к аккаунту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Наш любимый спит». Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Кеосаяна

      Стали известны гонорары бойцов за выступление на UFC 311

      В Раде сравнили Зеленского с собакой

      На Украине указали на неспособность главкома ВСУ остановить наступление на Покровск

      Самолет рейса Москва — Саранск приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси

      Россиян предупредили об опасности переводов незнакомцам по номеру телефона

      Санду назвала гуманитарные поставки газа в Приднестровье при содействии России незаконными

      Опубликованы кадры прямой линии Путина с жителями Украины

      Стала известна причина отъезда тренера «Спартака» со сбора

      Звезда «Ведьмака» впервые стал отцом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше