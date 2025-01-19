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01:45, 19 января 2025Мир

Сербия и Венгрия согласовали строительство нефтепровода

Сийярто: Нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен до 2026 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Завершено технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства нефтепровода между Сербией и Венгрией. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, строительство объекта должно завершиться до 2026 года. Он будет соединен с нефтепроводом «Дружба», что позволит Сербии не зависеть от Хорватии, а также диверсифицировать поставки нефти.

Ранее сообщалось, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Сийярто в частности связан с новым пакетом санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США. В санкционный список, помимо российских компаний, была также включена компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Ее производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии.

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