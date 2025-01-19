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05:25, 19 января 2025Мир

В Иране продемонстрировали секретную военную базу

SNN: Высшее командование КСИР Ирана показало секретную подземную базу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), специального подразделения вооруженных сил Ирана, показало секретную подземную базу военно-морских сил (ВМС) страны. Об этом сообщило агентство SNN.

«Эта база является не только показателем морской мощи страны, но и свидетельством победы воли народа над всесторонними санкциями, существующими с момента основания военно-морских сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в демонстрации базы принимал участие верховный командующий КСИР Хосейн Салами. Он отметил, что показанные катера являются «лишь малой частью боевого потенциала Корпуса».

Ранее бригадный генерал КСИР Бехруз Эсбати заявил, что Иран потерпел крупное стратегическое поражение в Сирии, но все равно будет пытаться развернуть свои силы в республике.

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