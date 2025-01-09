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14:39, 9 января 2025Мир

В Иране заявили о своем крупном стратегическом поражении в Сирии

NYT: генерал КСИР Эсбати заявил о крупном стратегическом поражении Ирана в Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmet Yukus / Globallookpress.com

Иран потерпел крупное стратегическое поражение в Сирии, но все равно будет пытаться развернуть свои силы в республике. Об этом заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехруз Эсбати, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Я не думаю, что потеря Сирии — это то, чем действительно можно гордиться. Мы потерпели поражение, и оно было очень крупным, мы получили очень сильный удар, и это было очень тяжело», — приводит газета слова генерала.

При этом Эсбати добавил, что отношения Ирана и Сирии стагнировали в последнее время и незадолго до свержения президента Башара Асада становились все более напряженными. Однако Тегеран воспользуется нынешней ситуацией, чтобы восстановить свое военное присутствие.

Ранее жену Башара Асада Асму заподозрили в работе на британскую разведку еще до замужества с будущим главой государства, в связи с чем бывший сирийский лидер Хафез Асад выступал против женитьбы. При этом подлинность информации до сих пор не подтверждена.

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