В Минобороны рассказали о разбившем диверсионную группу ВСУ сержанте

Минобороны РФ: Сержант ВС России в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

Младший сержант ВС России Илья Лукашов в одиночку устроил засаду и разбил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Военный дежурил на наблюдательном посту и в сумерках заметил движение диверсионной группы ВСУ в направлении позиций российских войск. Он немедленно доложил об этом командиру. Лукашов решил устроить засаду на пути следования украинских военных. «Скрытно переместившись, младший сержант Лукашов оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. После того как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Илья начал вести по ним стрельбу», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что в течение нескольких минут диверсионная группа ВСУ понесла большие потери. «Остатки боевиков бежали, бросив раненых», — отметили в ведомстве.

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