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15:38, 19 января 2025Россия

В России высказались о долгосрочности перемирия Израиля и ХАМАС

Депутат Журова: Долговечность перемирия Израиля и ХАМАС зависит от их мудрости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Долговечность перемирия Израиля и радикалов группировки ХАМАС зависит от человеческих соглашений между лидерами конфликтующих сторон, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о начале режима прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта.

«Это продолжится, пока не юридические договоренности будут достигнуты, а именно человеческие договоренности. Смогут ли они? Хватит ли мудрости у народов не мстить через некоторое время? Когда проходит время, угасает, а потом волна мщения и ненависти друг к другу у них опять разгорается. Плюс, конечно, территории», — сказала депутат.

Очень много нюансов, пока я не знаю, не возникнет ли опять конфликт. Хотя что-то должно такое катастрофичное случиться, чтобы люди одумались, но не хотелось бы, чтобы они до этого довели. Людей, бывает, ставит на место здравый смысл только тогда, когда что-то случается совсем страшное

Светлана Журовадепутат Госдумы

19 января в 12:15 по московскому времени в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава израильского правительства приказал Армии обороны страны ЦАХАЛ прекратить военные операции, после того как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые будут освобождены в течение воскресенья.

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