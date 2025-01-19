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07:40, 19 января 2025Мир

В Великобритании раскритиковали Стармера из-за соглашения с Киевом

Политик Кертен призвал разорвать соглашение о сотрудничестве Украины и Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Соглашение о столетнем сотрудничестве Великобритании и Украины необходимо разорвать. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

«Это соглашение является отвратительным и должно быть разорвано», — посетовал политик.

По словам Кертена, политика премьера Великобритании Кира Стармера по Украине станет губительной для самих британских граждан из-за обещанной многомиллиардной финансовой помощи киевскому режиму.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что обещание Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность. 16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.

Также стало известно, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения государств в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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