В Великобритании раскритиковали Стармера из-за соглашения с Киевом

Политик Кертен призвал разорвать соглашение о сотрудничестве Украины и Британии

Соглашение о столетнем сотрудничестве Великобритании и Украины необходимо разорвать. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

«Это соглашение является отвратительным и должно быть разорвано», — посетовал политик.

По словам Кертена, политика премьера Великобритании Кира Стармера по Украине станет губительной для самих британских граждан из-за обещанной многомиллиардной финансовой помощи киевскому режиму.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что обещание Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность. 16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.

Также стало известно, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения государств в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.