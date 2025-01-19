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01:23, 19 января 2025Мир

На Западе ужаснулись обещанием Стармера по Украине

Политолог Малинен раскритиковал Стармера за его обещание поддерживать Киев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Benjamin Cremel / Reuters

Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Политолог заявил, что Стармер «настолько испорчен», что у него «нет слов, разрешенных в X, чтобы это описать».

16 января Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.

В Лондоне подчеркнули, что соглашение поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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