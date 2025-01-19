Вероятность встречи Путина и Трампа оценили

Гендиректор РСМД Тимофеев: Саммит Путина и Трампа требует тщательной подготовки

Встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом требует тщательной подготовки. Ее вероятность оценил в разговоре с РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Что касается саммита, то это не просто встреча. Саммит между президентами России и США требует большой домашней работы. Для того, чтобы просто пожать друг другу руки, саммит не нужен», — уточнил глава РСМД.

Тимофеев подчеркнул, что Москва и Вашингтон вполне смогут поддерживать международные связи и без встречи на высшем уровне, поскольку личные отношения и встречи не выступают гарантом политических результатов.

«На традиционном заседании клуба "Валдай" президент РФ рассказал, в частности, о том, какие хорошие, конструктивные личные отношения у него складывались в свое время с целым рядом мировых лидеров. При этом, улыбаясь, говоря одно, все они параллельно жестко продвигали свои интересы», — обратил внимание собеседник агентства. По его словам, российский лидер «не питает иллюзий» по поводу подобных встреч.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что РФ никто не будет представлять на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он добавил, что Москва «пока не контактировала» с новой американской администрацией.