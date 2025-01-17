В Кремле высказались о представителях России на инаугурации Трампа

Ушаков: Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа

Россию никто не будет представлять на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«На инаугурации Трампа никто не будет представлять Россию (...). Обычно посол представляет», — отметил представитель Кремля.

Также Ушаков подчеркнул, что Москва «пока не контактировала» с новой администрацией США. Однако он добавил, что если временному поверенному в делах России в США направят приглашение, то «он прибудет на церемонию».

Ранее Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора в любой момент. При этом помощник президента подчеркнул, что Россия «не сидит и не ждет», когда Трамп позвонит Путину.