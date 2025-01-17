Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 17 января 2025Мир

В Кремле высказались о представителях России на инаугурации Трампа

Ушаков: Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Россию никто не будет представлять на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«На инаугурации Трампа никто не будет представлять Россию (...). Обычно посол представляет», — отметил представитель Кремля.

Также Ушаков подчеркнул, что Москва «пока не контактировала» с новой администрацией США. Однако он добавил, что если временному поверенному в делах России в США направят приглашение, то «он прибудет на церемонию».

Ранее Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора в любой момент. При этом помощник президента подчеркнул, что Россия «не сидит и не ждет», когда Трамп позвонит Путину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

      Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

      На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

      Президент Ирана высказался о подписании договора о сотрудничестве с Россией

      Иран представил новую ракету «359»

      Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

      Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

      Носорог в зоопарке насадил зебру на рог

      В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше